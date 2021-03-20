Rusya'da annenin hayat kurtaran refleksi kamerada

Rusya'da bir annenin binadan düşen kar kütlesi sırasında ani bir refleksle çocuğunu kurtarması güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'da bir annenin binadan düşen kar kütlesi sırasında ani bir refleksle çocuğunu kurtarması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Rusya'nın Yaroslavl kentinde meydana geldi. Bir apartmanın önünde çocuğuyla bekleyen anne, binanın çatısından düşen kar kütlesini son anda fark ederek çocuğunu kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kar kütlesinin anne ve çocuğun bulunduğu yere sertçe düştüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı