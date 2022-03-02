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Son dakika haberleri... Romanya'da savaş uçağı ile askeri helikopter düştü

AA, Mehmet Serkan Eruysal - Güncel
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Son dakika haberleri... Romanya'da savaş uçağı ile askeri helikopter düştü

Son dakika haberine göre Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağı ile IAR-330 Puma helikopteri Dobruca bölgesinde düştü.

Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağı ile IAR-330 Puma helikopteri Dobruca bölgesinde düştü.

Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağının düşmesinin ardından enkazını aramaya çıkan IAR-330 Puma helikopterinin de aynı bölgede düştüğü iddia edildi.

Romen basınında çıkan haberleri, Romanya Savunma Bakanlığı da doğruladı.

İddiaya göre, 112'yi arayan bir kişi, birkaç uçak sesi duyduğunu, ardından gökyüzünden bir şeyler düştüğünü gördüğünü ve büyük bir patlama olduğunu söyledi.

Romen basınında, helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Romanya Milli Savunma Bakanlığı, ellerinde kesin bir bilgi olmadığını, ilerleyen saatlerde detaylı bilgi vereceklerini kaydetti.

AA / Mehmet Serkan Eruysal - Güncel

Dobruca, Romanya, Savaş, Puma, Güncel, Haberler

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