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Son dakika haberleri! Rize'de trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Rize'de trafik kazası: 1 ölü

Gelen son dakika haberine göre Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

RİZE (İHA) - Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza 20.00 saatlerinde Madenli Beldesi'ne bağlı Topkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Seslidere Köyü istikametinden Topkaya Mahallesi istikametine gitmekte olan 53 FN 520 plakalı, İdris Şeker yönetimindeki araç yaklaşık 100 metrelik uçurma yuvarlandı. Çevredekilerin kazayı fark etmesinin ardından bölgeye Çayeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrasında araç içerisindeki İdris Şeker'in cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - RİZE

Son dakika haberleri! Rize'de trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haberleri! Rize'de trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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