Rezidansta feci ölüm...Tamirini yaptığı asansörün halatı koptu
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Rezidansta feci ölüm...Tamirini yaptığı asansörün halatı koptu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

Rezidansta feci ölüm...Tamirini yaptığı asansörün halatı koptu Adana'da asansör tamiri yapan bir işçi halatın kopması sonucu 8. kattaki asansörden düşerek hayatını kaybetti ADANA - Adana'da asansör tamiri yapan bir işçi halatın kopması sonucu 8. kattaki asansörden düşerek hayatını kaybetti.

Rezidansta feci ölüm...Tamirini yaptığı asansörün halatı koptu

Adana'da asansör tamiri yapan bir işçi halatın kopması sonucu 8. kattaki asansörden düşerek hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da asansör tamiri yapan bir işçi halatın kopması sonucu 8. kattaki asansörden düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi 75001 sokaktaki bir rezidansta meydana geldi. Rezidansın dün asansöre bozuldu. Bu nedenle yönetim asansör firmasını çağırarak tamirinin yapılmasını istedi. Bugün sabah saatlerinde firmadan Gürcan Barıç ve arkadaşları asansör tamiri için geldi. Barıç yanına aldığı bir arkadaşıyla 22 katlı apartmanın en üst katına çıkarak burada asansörün üzerine çıkıp tamire başladı. Bu sırada asansörün halatı koptu. Asansör 8. kata kadar inerken, Barıç dengesini kaybedip asansörün üzerinden beton zemine düşerek ağır yaralandı. Arkadaşı ise asansör üzerinde kalarak şans esere hayatta kaldı. Bunun üzerine hemen olay yerine sağlık, Can-Kur ve polis ekipleri çağrıldı. Can-Kur ekipleri Barıç'ı düştüğü yerden çıkarmak için büyük bir çaba harcadı. Bu arada olay yerine gelen Barıç'ın ailesi ve iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Barıç, bir süre sonra düştüğü yerden çıkartıldı ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kazayla ilgili savcılık talimatıyla soruşturma başlattı.

Feci bir kaza ile uyanan rezidans sakinleri şok oldu.

Rezidansta feci ölüm...Tamirini yaptığı asansörün halatı koptu
Rezidansta feci ölüm...Tamirini yaptığı asansörün halatı koptu
Rezidansta feci ölüm...Tamirini yaptığı asansörün halatı koptu
Rezidansta feci ölüm...Tamirini yaptığı asansörün halatı koptu
Rezidansta feci ölüm...Tamirini yaptığı asansörün halatı koptu
Rezidansta feci ölüm...Tamirini yaptığı asansörün halatı koptu
Rezidansta feci ölüm...Tamirini yaptığı asansörün halatı koptu
Rezidansta feci ölüm...Tamirini yaptığı asansörün halatı koptu
Rezidansta feci ölüm...Tamirini yaptığı asansörün halatı koptu
Rezidansta feci ölüm...Tamirini yaptığı asansörün halatı koptu
Rezidansta feci ölüm...Tamirini yaptığı asansörün halatı koptu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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