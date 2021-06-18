Son Dakika | Restoran kurşunlanıp polise ateş açıldı, balkonda uyuyan kadın vuruldu
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Son Dakika | Restoran kurşunlanıp polise ateş açıldı, balkonda uyuyan kadın vuruldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Restoran kurşunlanıp polise ateş açıldı, balkonda uyuyan kadın vurulduDİYARBAKIR'da bir restoranı kurşunlayan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açtı.

Restoran kurşunlanıp polise ateş açıldı, balkonda uyuyan kadın vuruldu

DİYARBAKIR'da bir restoranı kurşunlayan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açtı. Bu sırada seken kurşunlardan biri balkonda uyuyan kadının koluna isabet etti. yaralı kadın hastaneye götürülürken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kapalı olan restoranın önüne gelerek, kapısına silahla ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. Saldırganlar, kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş edip, ara sokaklardan kaçarak kayıplara karıştı.

BALKONDA UYURKUN KOLUNA KURŞUN İSABET ETTİ

Bu sırada balkonda uyuyan F.İ. (50) isimli kadın, koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Kurşunlar, bazı ev ve iş yerlerine de isabet etti. F.İ. çağrılan ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis caddeyi trafiğe kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil topladı. Bölgeye sevk edilen takviye polis ekipleri saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Son Dakika | Restoran kurşunlanıp polise ateş açıldı, balkonda uyuyan kadın vuruldu
Son Dakika | Restoran kurşunlanıp polise ateş açıldı, balkonda uyuyan kadın vuruldu
Son Dakika | Restoran kurşunlanıp polise ateş açıldı, balkonda uyuyan kadın vuruldu
Son Dakika | Restoran kurşunlanıp polise ateş açıldı, balkonda uyuyan kadın vuruldu
Son Dakika | Restoran kurşunlanıp polise ateş açıldı, balkonda uyuyan kadın vuruldu
Son Dakika | Restoran kurşunlanıp polise ateş açıldı, balkonda uyuyan kadın vuruldu
Son Dakika | Restoran kurşunlanıp polise ateş açıldı, balkonda uyuyan kadın vuruldu
Son Dakika | Restoran kurşunlanıp polise ateş açıldı, balkonda uyuyan kadın vuruldu
Son Dakika | Restoran kurşunlanıp polise ateş açıldı, balkonda uyuyan kadın vuruldu
Son Dakika | Restoran kurşunlanıp polise ateş açıldı, balkonda uyuyan kadın vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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