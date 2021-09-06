Son dakika haberleri | Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri | Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri | Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan iki ayrı operasyonda, 5 kilo 192 gram esrar, 165 gr Metamfetamin, 6,80 gr Sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan iki ayrı operasyonda, 5 kilo 192 gram esrar, 165 gr Metamfetamin, 6,80 gr Sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan iki ayrı operasyonda, Kale, yol uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 5 kilo 192 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, bir şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada, 165 gr Metamfetamin, 6, 80 gr Sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ikametinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklanırken diğer şahıs hakkında soruşturma devam ediyor. - MALATYA

Son dakika haberleri | Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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