Son dakika haberleri! Polisin ayırmaya çalışırken bıçaklandığı komşu kavgasına 3 gözaltı daha

Gelen son dakika haberine göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki komşu arasında çıkan ve yakınlarını da karışmasıyla büyüyen kavgaya ayırmak isteyen polis memuru Özgür İşnel'in (45) bıçakla ağır yaralandığı olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi daha gözaltına alındı.