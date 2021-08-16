Son dakika haberleri! Polisin ayırmaya çalışırken bıçaklandığı komşu kavgasına 3 gözaltı daha
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Son dakika haberleri! Polisin ayırmaya çalışırken bıçaklandığı komşu kavgasına 3 gözaltı daha

Son dakika haberleri! Polisin ayırmaya çalışırken bıçaklandığı komşu kavgasına 3 gözaltı daha
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki komşu arasında çıkan ve yakınlarını da karışmasıyla büyüyen kavgaya ayırmak isteyen polis memuru Özgür İşnel'in (45) bıçakla ağır yaralandığı olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi daha gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki komşu arasında çıkan ve yakınlarını da karışmasıyla büyüyen kavgaya ayırmak isteyen polis memuru Özgür İşnel'in (45) bıçakla ağır yaralandığı olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıkarken, hastanedeki tedavisi süren polis memuru İşnel'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Yeni Mahalle, Düz Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında iki komşu arasında, husumet nedeniyle kavga çıktı. Kavga, tarafların yakınları da karışınca büyüdü. Olay yerinden geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Özgür İşnel, araya girip, tarafları ayırmak isterken göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kanları içinde kalan polis memuru İşnel, bu sırada gelen meslektaşları tarafından ekip otosuyla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli, 2 çocuk babası polis memuru İşnel, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından durumunun iyi gittiği belirtilen 20 yıllık polis memuru İşnel'in, tedbir amacıyla servisteki odasına alınmayıp, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği bildirildi. İşnel'in sabah ailesiyle görüştürüldüğü belirtildi.Polis olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen Emre B. (21), Mahmut B. (15) ve Mahmut Efe B.'yi (20) gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, kavgaya karıştığı belirlenen Ümit B. (19), Hamdi B. (50) ve Sibel B.'yi (20) de gözaltına aldı. 6 şüphelinin polisteki, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Son dakika haberleri! Polisin ayırmaya çalışırken bıçaklandığı komşu kavgasına 3 gözaltı daha
Son dakika haberleri! Polisin ayırmaya çalışırken bıçaklandığı komşu kavgasına 3 gözaltı daha
Son dakika haberleri! Polisin ayırmaya çalışırken bıçaklandığı komşu kavgasına 3 gözaltı daha

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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