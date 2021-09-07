Polis memuru evinde ölü bulundu
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Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Ortaca ilçesinde polis memuru, eşi tarafından evde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Rahatsızlığı olduğu öğrenilen polisin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ortaca ilçesi Atatürk Mahallesi'nde oturan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ramazan Kaçar'ı (52) akşam saatlerinde eve gelen eşi kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Durumun 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesi üzerine eve gelen ekipler, polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi. Başından silahla vurulmuş vaziyette bulunan Kaçar'ın intihar etmiş olabileceği belirtildi. Ramazan Kaçar'ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Ramazan Kaçar'ın aslen Denizlili olduğu ve rahatsızlığı olduğu öğrenildi.


Polis memuru evinde ölü bulundu
Polis memuru evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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