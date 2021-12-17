Son dakika haberleri! PKK'nın hacker gruplarına yönelik operasyonda yakalanan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
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Son dakika haberleri! PKK'nın hacker gruplarına yönelik operasyonda yakalanan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri! PKK'nın hacker gruplarına yönelik operasyonda yakalanan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK tarafından oluşturulan hacker gruplarına yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK tarafından oluşturulan hacker gruplarına yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü PKK'nın "hackers" yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalarda, kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfaları ile özel ve tüzel kişilerin kullandıkları internet sayfalarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlenerek yakalanan 26 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.

"Cmg-team coldhackers" adıyla faaliyet yürüten terör örgütü PKK üyesi bilgisayar korsanlarına yönelik çalışma başlatılmış, 7 Aralık'ta 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 26'sı yakalanmıştı.

Son dakika haberleri! PKK'nın hacker gruplarına yönelik operasyonda yakalanan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri! PKK'nın hacker gruplarına yönelik operasyonda yakalanan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri! PKK'nın hacker gruplarına yönelik operasyonda yakalanan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri! PKK'nın hacker gruplarına yönelik operasyonda yakalanan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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