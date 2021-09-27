Son dakika haberleri... PENDİK'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 4 GÖZALTI

PENDİK'te uzun süredir takip ettiği uyuşturucu tacirlerine operasyon yapan polis, 3 kilo marihuana ele geçirirken 4 kişiyi gözaltına aldı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, uzun bir süredir takip ettikleri uyuştucu satıcılarına önceki gün akşam saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi'nde operasyon yaptı. Takip ettikleri otomobili durduran ekipler, otomobile gizlenmiş 3 kilo marihuana ele geçirdi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında ayrıca yakalanan kişilerin üzerinde bulunan bir miktar para ile çok sayıda cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan kişilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.