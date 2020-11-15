Son dakika haberi | Pendik'te müteahhit silahlı saldırıda ağır yaralandı
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Son dakika haberi | Pendik'te müteahhit silahlı saldırıda ağır yaralandı

15.11.2020 21:15 | Son Güncelleme: 15.11.2020 21:22
Son dakika haberi | Pendik'te müteahhit silahlı saldırıda ağır yaralandı

Son dakika habere göre PENDİK'te, nişanlısının çalıştığı işyeri önüne gelen adı öğrenilemeyen müteahhit, otomobilden gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

PENDİK'te, nişanlısının çalıştığı işyeri önüne gelen adı öğrenilemeyen müteahhit, otomobilden gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Müteahhit hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi Seyit Onbaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilemeyen müteahhit, 34ED3404 plakalı otomobiliyle nişanlısını almak için çalıştığı butiğin önüne geldi.

Otomobilinden inen müteahhit, otomobille gelen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar geldikleri otomobilleriyle kaçarken, müteahhit isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipler ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı müteahhidi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerine şerit çeken polis ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Saldırıya ilişkin çalışma soruşturma başlatıldı. 


- İstanbul
Son dakika haberi | Pendik'te müteahhit silahlı saldırıda ağır yaralandı
Son dakika haberi | Pendik'te müteahhit silahlı saldırıda ağır yaralandı
Son dakika haberi | Pendik'te müteahhit silahlı saldırıda ağır yaralandı
Son dakika haberi | Pendik'te müteahhit silahlı saldırıda ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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