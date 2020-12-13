Pendik'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri mühürlendi
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Pendik'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri mühürlendi

13.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:09

Pendik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan iş yeri mühürlendi.

Pendik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan iş yeri mühürlendi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta Çamçeşme Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden dışarıya sesler gelmesi üzerine iş yerini denetledi.

Kıraathane olarak kullanılan iş yerinde oyun oynayan 8 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Pendik'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri mühürlendi
Pendik'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri mühürlendi
Pendik'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri mühürlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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