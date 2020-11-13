Son dakika haberleri | Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti
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Son dakika haberleri | Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti

13.11.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:51
Son dakika haberleri | Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti

Son dakika haber... İZMİR'in Kınık ilçesinde, pazarcı Mustafa Kocabıyık (55),eşi Nergüzel Kocabıyık (50) ve kızı Melike Kocabıyık'ı (22) bıçaklayarak öldürdü.

İZMİR'in Kınık ilçesinde, pazarcı Mustafa Kocabıyık (55),

eşi Nergüzel Kocabıyık (50) ve kızı Melike Kocabıyık'ı (22) bıçaklayarak öldürdü. Mustafa Kocabıyık, eve gelen jandarma ekipleri tarafından balkonda sigara içerken bulunup, gözaltına alındı.

3 yıl uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra istifa edip, pazarcılığa başlayan Mustafa Kocabıyık, bugün saat 10.30 sıralarında jandarmayı arayarak, eşi ile kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine, ailenin Poyracık Mahallesi Park Caddesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki evine giden jandarma ekipleri, Nergüzel Kocabıyık' mutfakta, kızı Melike Kocabıyık'ı da yatak odasında bıçaklanarak, öldürülmüş halde buldu. 

Balkonda sigara içerken bulunan Mustafa Kocabıyık, gözaltına alındı. Kocabıyık'ın kendisini gözaltına alan jandarmaya, "Beni neden öldürmüyorsunuz?" diye bağırdığı öğrenildi.Olay yerindeki incelemelerinin ardından anne-kızın cansız bedenleri, Kınık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma, soruşturma başlattı.

Yakınları, Mustafa Kocabıyık'ın 2 aydır psikolojik sorunları olduğunu, eşinin görme yetisini kaybetme tehlikesi yaşadığını, bu durumdan da kendisini sorumlu tuttuğunu anlattı. 


Son dakika haberleri | Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti
Son dakika haberleri | Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti
Son dakika haberleri | Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cevdet ŞEN

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