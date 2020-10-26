Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

26.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:53
Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Bir son dakika haberine göre BURSA'da, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, giden patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

BURSA'da, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, giden patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi'nde giden patenli genç, bir ara özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, yolculuk etti. Yaklaşık 2 kilometre otobüs ile birlikte ilerleyen genç, sürücülerin uyarı kornalarına ise kulak asmadı. Hem kendisini hem de sürücüleri tehlikeye düşüren gencin yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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