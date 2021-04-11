PANDEMİ DÖNEMİNDE İSTANBUL SOKAKLARI FOTOĞRAFÇILARIN İLGİ ODAĞI OLDU
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PANDEMİ DÖNEMİNDE İSTANBUL SOKAKLARI FOTOĞRAFÇILARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) üyeleri, koronavirüs salgının İstanbul sokaklarına yansımalarını fotoğrafladı.

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Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) üyeleri, koronavirüs salgının İstanbul sokaklarına yansımalarını fotoğrafladı.

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) üyeleri, koronavirüs salgınının insanları ve kenti nasıl etkilediğini belgelemek için Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelerek fotoğraf çekti.

BU ŞEHRİN SOKAKLARININ YAŞAYAN RUHUNU TANITMAK İÇİN

FOTON Derneği Genel Sekreteri Murat Gür organizasyonla ilgili, Uluslararası İstanbul Sokak Fotoğrafçılığı sergisi yapıyoruz. Malum İstanbul'un sokakları çok güzel. Bu şehrin sokaklarının yaşayan ruhunu tanıtmak için bu tür bir festival gerçekleştirdik. Yine dünyanın en önemli sokak fotoğrafçıları jüri üyelerimiz arasında yer alıyor. FOTON derneği üyeleriyle birlikte pandemi döneminde sokak çalışmaya karar verdik. İstanbul'un önemli yerlerinde fotoğraflar üretiyoruz. Daha sonra bu fotoğrafların bir sergiyle ya da kitapla taçlanmasını düşünüyoruz. Yine üyelerimizden Meliha Kul'un seçkisiyle güzel bir sergiye dönüşeceğini düşünüyoruz ifadelerini kullandı.

Dernek üyesi Dilek Aşkın ise, FOTON derneğiyle toplandık. Pandemide İstanbul sokaklarını çekip güzel kareler yakalamaya çalışıyoruz. Daha sonra bir sergi gerçekleştireceğiz inşallah dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE İSTANBUL SOKAKLARI FOTOĞRAFÇILARIN İLGİ ODAĞI OLDU
PANDEMİ DÖNEMİNDE İSTANBUL SOKAKLARI FOTOĞRAFÇILARIN İLGİ ODAĞI OLDU
PANDEMİ DÖNEMİNDE İSTANBUL SOKAKLARI FOTOĞRAFÇILARIN İLGİ ODAĞI OLDU
PANDEMİ DÖNEMİNDE İSTANBUL SOKAKLARI FOTOĞRAFÇILARIN İLGİ ODAĞI OLDU
PANDEMİ DÖNEMİNDE İSTANBUL SOKAKLARI FOTOĞRAFÇILARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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