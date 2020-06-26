Son dakika haberleri: Pandemi döneminde internet ortamından 'Oltu taşı' satışlarında artış gözlendi
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Son dakika haberleri: Pandemi döneminde internet ortamından 'Oltu taşı' satışlarında artış gözlendi

Son dakika gelişmesine göre Pandemi döneminde internet ortamından 'Oltu taşı' satışlarında artış gözlendi -"Yasak boyunca ürünlerimizi imal ettik şimdi satış zamanı" Pandemi sürecinde zor zamanlar geçiren Oltu Taşı esnafı internet üzerinden satışlar ile ayakta kalmaya çalışıyor.

26.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:29

Pandemi döneminde internet ortamından 'Oltu taşı' satışlarında artış gözlendi

-"Yasak boyunca ürünlerimizi imal ettik şimdi satış zamanı"

ERZURUM - Pandemi sürecinde zor zamanlar geçiren Oltu Taşı esnafı internet üzerinden satışlar ile ayakta kalmaya çalışıyor.

Normal hayata geçişle birlikte, Oltu taşı tezgahlarında da çarklar dönmeye başladı. İnternet üzerinden satışlarda ise artış yaşandı.

Oltu taşı esnaflarından Cevdet Yıldırım, "Pandemi süreci boyunca her ne kadarda iş yerlerimiz iflas etme eşiğine gelmiş olsa bile pandemi sürecinden normal hayata geçiş süresinde her ne kadarda müşterilerimiz gelmez ise de internet üzerinden satışlarımızı yapmaya başladık. İnşallah hem satışlarımız böyle devam eder, hem de müşterilerimiz dükkanlarımıza gelmeye başlarlar. Bizlerde bu sıkıntılı süreçten kurtarırız" dedi.

25 yıldır baba mesleğini sürdüren Oltu Taşı esnafı olan Eyup Coşkun ise, "Pandemi süreci bütün işlerde olduğu gibi bizim işlerimizi bayağı azalma meydana geldi. Fakat kış boyunca birikimimizi yaptık. Çalıştık ürünlerimizi biriktirdik. İnternetten bayağı bir satış yaptık. Çünkü pandemi yüzünden evlerimizden çıkamıyorduk yasaklar vardı. İnsanlar ilçemize gelemedikleri için tesbihlerini genelde internet aracılığı ile beğendiler o şekilde gönderdik. Fakat bir aydır işlerimiz açılma durumunda inşallah daha da iyi olur bekliyoruz" dedi.

Oltu Taşı Dernek Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldırım da "Pandemi sürecinde tedbir amaçlı pasajımızı kapalı tuttuk ama internet üzerinden satışlarımız sürdürdük" dedi.

İsmail Pala ise, "Salgın nedeni ile işletmemiz kapalı kaldığı süreçte işyerlerimizi açamadığımız için müşterilerimiz iş yerlerine gelemediler. Dolayısıyla satışlarımızda biraz sıkıntı oldu ama internet üzerinden satış devam etmektedir. İnşallah bu süreç en kısa sürede biter bizlerde rahat ederiz müşterilerimizde rahatça gelip giderler" dedi.

Son dakika haberleri: Pandemi döneminde internet ortamından 'Oltu taşı' satışlarında artış gözlendi

Kaynak: İHA

Manşet

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