Son dakika haberleri | Pakistan'da polis göstericilere ateş açtı: 3 ölü, 50 yaralı
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Son dakika haberleri | Pakistan'da polis göstericilere ateş açtı: 3 ölü, 50 yaralı

Son dakika haberleri | Pakistan'da polis göstericilere ateş açtı: 3 ölü, 50 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Pakistan'da Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) destekçilerine polisin ateş açması sonucu 3 kişi hayatının kaybetti, en az 50 kişi yaralandı.

Pakistan'da Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) destekçilerine polisin ateş açması sonucu 3 kişi hayatının kaybetti, en az 50 kişi yaralandı.

Pakistan'da Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) Başkanı Sahibzada Saad Hussain Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Lahor kentinde sokağa inen TLP destekçileri, polise taş ve molotof kokteyli ile saldırdı. Polis ise göstericilere gerçek mermi ile karşılık verdi. Multan Yolu yakınlardan çıkan olaylarda 3 TLP destekçisi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 11 polisin olduğu bildirildi.

Karakolu bastılar

Lahor Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada, "İşçiler polise molotof kokteyli ile saldırdı" ifadelerini kullanarak, yaralı memurların tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Sözcü, bir grup TLP destekçisinin ise Nawankot karakolunu bastığını ve 5 polis memuru ve 2 korucuyu saatlerce rehin tuttuklarını aktardı.

Pakistan'da geçtiğimiz günlerde Fransız büyükelçisinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulunan TLP Başkanı Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar patlak vermişti. TLP destekçileri araçları ateşe vermiş, çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, en az 40 polis de yaralanmıştı. - KARAÇİ

Son dakika haberleri | Pakistan'da polis göstericilere ateş açtı: 3 ölü, 50 yaralı
Son dakika haberleri | Pakistan'da polis göstericilere ateş açtı: 3 ölü, 50 yaralı
Son dakika haberleri | Pakistan'da polis göstericilere ateş açtı: 3 ölü, 50 yaralı
Son dakika haberleri | Pakistan'da polis göstericilere ateş açtı: 3 ölü, 50 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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