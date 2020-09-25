İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada
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İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada

25.09.2020 09:36 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:02

Marmara denizinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme dair görüntüler gelmeye başladı. İstanbul Sultangazi'deki iki kız kardeşin ders çalışırken depreme yakalandığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Marmara Denizi'nde dün 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,87 kilometre açığındaki sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

DOLABIN SARSINTISI KORKUTTU

Sultangazi'de evde ders çalışan 6 ve 8 yaşındaki Yaren ile Yağmur Keşçi kardeşleri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydediyordu. Küçük kardeşler ders çalışırken bir anda sarsıntı oldu. Elbise dolabının sallanmasından dolayı çıkan ses üzerine Keşçi kardeşler, büyük bir panik ve korku yaşadı. İki kardeş, 'anne' diye bağırarak koşarak odadan çıktı.

İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada
İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada
İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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