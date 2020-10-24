Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü öldü

24.10.2020 00:43 | Son Güncelleme: 24.10.2020 00:52
Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü Muhsin Alacakurt (61) hayatını kaybetti.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü Muhsin Alacakurt (61) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Manyas ilçesine bağlı kırsal Kocagöl Mahallesi'nde meydana geldi. Akçaova Mahallesi'nden Kocagöl yönüne giden Muhsin Alacakurt yönetimindeki traktöre, aynı yönde ilerleyen Kudret Kilercioğlu'nun (55) kullandığı 10 NS 542 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör devrilirken, sürücü Muhsin Alacakurt ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Alacakurt, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Otomobil sürücüsü Kudret Kilercioğlu jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman ÖZAYDIN

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