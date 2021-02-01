Son dakika haberleri! Otomobilin altına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri! Otomobilin altına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

01.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:58
Son dakika haberleri! Otomobilin altına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberine göre ISPARTA'da soğuktan korunmak için girdiği otomobilin altında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.

ISPARTA'da soğuktan korunmak için girdiği otomobilin altında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.

Yayla Mahallesi İrfan Camii önünde yol kenarına park eden otomobilin altından gelen kedi sesini duyan vatandaşlar eğilip altına baktıklarında hayvanın sıkıştığını gördü. Önce kendileri hayvanı kurtarmak isteyen vatandaşlar, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Isparta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kriko yardımı ile aracı kaldırarak sıkışan kediyi çıkardı. Özgürlüğüne kavuşan kedi hızlıca kaçarak uzaklaştı.İtfaiye yetkilileri soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının sıcak olması nedeniyle araçların özellikle motor bölümlerine sığındıklarını belirterek, "Sürücülerin motor kaputuna birkaç kez vurup ses gelmiyorsa sonra hareket etmeleri büyük önem taşıyor" uyarısında bulundu.


Son dakika haberleri! Otomobilin altına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Otomobilin altına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin ARKAN

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