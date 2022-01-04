Son dakika haberleri | Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)

SULTANHİSAR, AYDIN (DHA) - CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde TIR'a arkadan çarparak takla atan otomobilde yaşamını yitiren Nuri Çetin ve Tolunay Yıldırım'ın yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeleri ailelerinin yaşadığı Sultanhisar'daki evlerinin önüne getirildi. Burada helallik alındı. İki gencin cenazeleri daha sonra Sultanhisar Merkez Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine iki gencin aileleri, yakınları ve sevenleri katıldı. Öğlen kılınan namazın ardından Çetin, Rekmez Mezarlığı'nda, Yıldırım ise Kabaca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada yaralanan 3 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.