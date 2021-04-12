Son dakika haberleri! Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Korkuteli- Antalya karayolunun Bayatbademleri mevkisinde meydana geldi. Korkuteli'den Antalya istikametine seyir halinde olan Yahya D. yönetimindeki 07 GN 378 otomobil, aynı istikamette seyreden O.K. yönetimindeki 33 VP 523 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde Mustafa K. olay yerinde, Yahya D. ise götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan A.Ç. ile H.I. ise yaralı halde götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ