Son dakika haberleri! Otel odasında ölü bulunan öğretmen, toprağa verildi
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Son dakika haberleri! Otel odasında ölü bulunan öğretmen, toprağa verildi

23.02.2021 17:14 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:18
Son dakika haberleri! Otel odasında ölü bulunan öğretmen, toprağa verildi

Son dakika haberleri... KONYA'da, kaldığı otel odasında başına poşet geçirilmiş olarak ölü bulunan kimya öğretmeni Mahmut T. (37), bugün Hursunlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

KONYA'da, kaldığı otel odasında başına poşet geçirilmiş olarak ölü bulunan kimya öğretmeni Mahmut T. (37), bugün Hursunlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirlenecek Mahmut T.'nin, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Yunak'ta lisede görev yapan kimya öğretmeni Mahmut T.'nin yakınları, kendisinden haber alamayınca 7 yıldır kaldığı oteli aradı. Otel görevlileri de Mahmut T.'nin oda kapısını çaldı. Açan olmayınca odaya giren görevliler, Mahmut T.'yi başına poşet geçirilmiş olarak hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine odaya gelen sağlık görevlileri, Mahmut T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mahmut T.'nin cenazesi, bugün Hursunlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirlenecek olan Mahmut T.'nin, intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.  


Son dakika haberleri! Otel odasında ölü bulunan öğretmen, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem ŞEKEROĞLU

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