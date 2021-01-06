Son dakika haberleri | Osmaniye'de duvara çarpan pikap takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'de pikabın duvara çarpıp takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Osmaniye'de pikabın duvara çarpıp takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Avşar idaresindeki 80 AV 781 plakalı pikap, Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesi yakınlarında yol kenarındaki duvara çarparak takla attı.
Kazada pikap sürücüsü Avşar olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Nuri Dinçer ağır yaralandı.
Araçta sıkışan Dinçer, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avşar'ın cesedi de ekiplerce, sıkıştığı yerden çıkarılarak Düziçi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Bir süre trafiğe kapanan Osmaniye-Düziçi kara yolu, aracın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek