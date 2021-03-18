Son dakika haberleri | Osmaniye'de apartmandan bebek arabası hırsızlığı kameralara yansıdı
18.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:17
Son dakika haberine göre Osmaniye'de bir apartmandan bebek arabasının çalındığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Osmaniye'de bir apartmandan bebek arabasının çalındığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Rahime Hatun Mahallesi'ndeki bir apartmandan bebek arabasının çalındığı ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Hırsızlığı gerçekleştirenin A.Ş. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Çalınan araba bulunarak sahibine teslim edildi.
Zanlının bebek arabasını apartmandan çıkarma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner