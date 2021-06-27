Son dakika haberleri: Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Son dakika haber: Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Güzeldere ve Dedebağı köyleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle 25 Haziran'da başlayan yangın kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Kahramanmaraş'tan gönderilen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri, Bingöl ve Elazığ'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlardan oluşan ekiplerin, müdahalesiyle yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Genç Kaymakamı Arif Gül de yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Yangında, Güzeldere ve Dedebağı köylerindeki ormanlık alan zarar gördü.

Dedebağı köyünde oturan 80 yaşındaki Mehmet Keleş, yangının zarar oluşturduğunu belirterek, "Sağ olsun devletimiz var gücüyle çalışıyor. Araç gereçler bölgede çalışmalarına devam ediyor. Gereken yardımlar peş peşe geliyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş