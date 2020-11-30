Son dakika haberleri! Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
30.11.2020 17:15 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:18
Son dakika haberi: Ordu'nun Ünye ilçesinde, tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Ünye ilçesinde, tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Günpınarı Mahallesi'nde Sabri Uygun'un arazide kullandığı, halk arasında "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.
Aracın altında kalan Uygun, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk