Son dakika haberleri | Ordu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri | Ordu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Ordu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
AA / Sefa Eyi - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cemal D'nin kullandığı 52 ABV 760 plakalı otomobil, Bolaman Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Perihan Uçan'a (62) çarptı.

Ağır yaralanan Uçan, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberleri | Ordu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Ordu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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AA / Sefa Eyi - Son Dakika Haberleri

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