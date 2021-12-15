Son dakika haberleri | Ordu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberler: Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cemal D'nin kullandığı 52 ABV 760 plakalı otomobil, Bolaman Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Perihan Uçan'a (62) çarptı.
Ağır yaralanan Uçan, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.