Son dakika haberleri! ÖLÜM KAVŞAĞInda bir kişi daha can verdi
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Son dakika haberleri! ÖLÜM KAVŞAĞInda bir kişi daha can verdi

Son dakika haberleri! ÖLÜM KAVŞAĞInda bir kişi daha can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, daha evvel de birçok ölümlü kazaya sahne olan Etibank Kavşağı'nda meydana geldi. Motosikletiyle Karacabey istikametine seyir halinde bulunan Samet Çobanoğlu (19), Etibank Kavşağı'na geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletin yere düşmesiyle birkaç metre sürüklenen genç sürücü, bu esnada kavşaktan dönen Ali Y. (50) idaresindeki palet yüklü kamyonun altına girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik tedbiri alırken, genç motosiklet sürücüsü Samet Çobanoğlu'nun olay yerinde öldüğü belirlendi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Son dakika haberleri! ÖLÜM KAVŞAĞInda bir kişi daha can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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