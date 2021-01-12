Son dakika haberleri! Öğrencilerin sağlık çalışanlarına gönderdiği mektup ve resimler hastanede sergileniyor

Karabük'te öğrencilerin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına yazdıkları mektup ve çizdikleri resimler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sergileniyor.

Öğrencilerin sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupların ve resimlerin yer aldığı panonun açılışı, hastane girişinde düzenlenen törenle yapıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğrencilerden sağlık çalışanlarına yüzlerce mektubun gönderildiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Akbaş, "Bugün sağlık çalışanlarımıza ahde vefa için öğrencilerimizin gönüllerine akıttıkları saf ve temiz duygularla dile getirdikleri mektup ve resimlerden oluşan bu tabloyu sağlık çalışanlarımıza hediye ediyoruz." dedi.

"Çocuklar duygularını en doğru biçimde yansıtmışlar"

Sağlık çalışanları adına eğitimcilere teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı da alınan tedbirler sonunda kentte salgını kontrol altına aldıklarını söyledi.

Bu zor süreçte toplumun birçok kesiminin yanlarında olduklarını hissettiklerini vurgulayan Sarı şunları kaydetti:

"Bu çalışma bizler için çok kıymetli. Özellikle öğrencilerimizin, çocuklarımızın duygularını, düşüncelerini bize karşı hislerini yansıtıyor. Bu zor süreçte çocuklarımız da sıkıntılı zamanlar yaşıyor. Okullarından uzak kaldılar. Evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Onlar da bunalmış vaziyette. Hepsinin gözlerinden öpüyoruz. Birkaç mektubu okuma fırsatım oldu. Gerçekten çok duygulu mektuplar, duygulu hitaplar var. Çocuklarımızın bu zor süreç içerisinde ciddi anlamda tecrübe kazandıklarını ve hayatlarında unutamayacakları bir dönem yaşadıklarını düşünüyorum. Onlar belki biz büyüklerden daha farklı duygular içerisindeler. Bu duygularını da en doğru biçimde yansıtmışlar. Ellerine sağlık, gönüllerine sağlık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler