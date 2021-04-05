Son dakika haberleri... Oğlunu öldürüp, su kuyusuna gömen baba ve 3 yakını adliyede (2)

Son dakika gündem haberine göre BABA VE 2 YAKINI TUTUKLANDIZonguldak'ta oğlu Aydın Zengin'i öldürdükten sonra su kuyusuna gömdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen baba Sait Zengin, oğlu A.Z. ve eşi Ü.Z. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.