Son dakika haberleri... Oğlunu öldürüp, su kuyusuna gömen baba ve 3 yakını adliyede (2)
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Son dakika haberleri... Oğlunu öldürüp, su kuyusuna gömen baba ve 3 yakını adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Oğlunu öldürüp, su kuyusuna gömen baba ve 3 yakını adliyede (2)

Son dakika gündem haberine göre BABA VE 2 YAKINI TUTUKLANDIZonguldak'ta oğlu Aydın Zengin'i öldürdükten sonra su kuyusuna gömdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen baba Sait Zengin, oğlu A.Z. ve eşi Ü.Z. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

BABA VE 2 YAKINI TUTUKLANDI

Zonguldak'ta oğlu Aydın Zengin'i öldürdükten sonra su kuyusuna gömdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen baba Sait Zengin, oğlu A.Z. ve eşi Ü.Z. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Sait Zengin'in arkadaşı S.A. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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