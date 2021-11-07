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Son dakika haberleri: Odun keserken kalp krizi geçiren komiser yardımcısı hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Odun keserken kalp krizi geçiren komiser yardımcısı hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... ORDU'nun Çamaş ilçesinde emniyet amiri vekili olarak görev yapan komiser yardımcısı Sezgin Aydın (46), odun kestiği sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

ÇAMAŞ, ORDU (DHA) - ORDU'nun Çamaş ilçesinde emniyet amiri vekili olarak görev yapan komiser yardımcısı Sezgin Aydın (46), odun kestiği sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Yağlıdere ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına giden Çamaş İlçe Emniyet Amir Vekili, komiser yardımcısı Sezgin Aydın, bahçede odun kestiği sırada rahatsızlanarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Aydın, ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan evli ve 3 çocuk babası Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Aydın'ın 25 yıllık polis olduğu ve oğlunun da İstanbul'da polis olarak görev yaptığı belirtildi. Aydın, yarın Tepeköy Mahallesi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.


Son dakika haberleri: Odun keserken kalp krizi geçiren komiser yardımcısı hayatını kaybetti

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