Son dakika haberleri! Odasında hareketsiz bulunan Duygu, hastanede öldü
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Son dakika haberleri! Odasında hareketsiz bulunan Duygu, hastanede öldü

Son dakika haberleri! Odasında hareketsiz bulunan Duygu, hastanede öldü
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ANTALYA'nın Serik ilçesinde, annesinin odasında hareketsiz yatarken bulduğu Duygu D. (18), hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, annesinin odasında hareketsiz yatarken bulduğu Duygu D. (18), hastanede yaşamını yitirdi. Duygu'nun fare zehri içerek intihar ettiği iddia edildi.

Serik'te oturan Duygu D., dün öğle saatlerinde odasına giren annesi tarafından hareketsiz yatarken bulundu. Serada çalışırken feryatları duyan baba da hemen eve koştu. Duygu D. ailesi tarafından Serik'teki özel hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen Duygu D. daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Duygu D., dün saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Duygu D.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga konulurken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Duygu'nun fare zehri içerek intihar ettiği iddia edildi.


Son dakika haberleri! Odasında hareketsiz bulunan Duygu, hastanede öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

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