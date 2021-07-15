Son dakika haberleri! Nazilli'de makilik alanda yangın

Son dakika haberleri: Helikopterle ile yangına müdahale edilmesi Yangın söndürme araçlarının bölgeye gitmesi Yangının çıktığı alandan yükselen dumanlar Alev alan alanlar AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.