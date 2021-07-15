Son dakika haberleri! Nazilli'de makilik alanda yangın
Son dakika haberleri: Helikopterle ile yangına müdahale edilmesi Yangın söndürme araçlarının bölgeye gitmesi Yangının çıktığı alandan yükselen dumanlar Alev alan alanlar AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Helikopterle ile yangına müdahale edilmesi
Yangın söndürme araçlarının bölgeye gitmesi
Yangının çıktığı alandan yükselen dumanlar
Alev alan alanlar AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun