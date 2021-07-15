Son dakika haberleri! Nazilli'de makilik alanda yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Nazilli'de makilik alanda yangın

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Helikopterle ile yangına müdahale edilmesi Yangın söndürme araçlarının bölgeye gitmesi Yangının çıktığı alandan yükselen dumanlar Alev alan alanlar AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Helikopterle ile yangına müdahale edilmesi

Yangın söndürme araçlarının bölgeye gitmesi

Yangının çıktığı alandan yükselen dumanlar

Alev alan alanlar AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Son dakika haberleri! Nazilli'de makilik alanda yangın
Son dakika haberleri! Nazilli'de makilik alanda yangın
Son dakika haberleri! Nazilli'de makilik alanda yangın
Son dakika haberleri! Nazilli'de makilik alanda yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Kadir Doğulu Levent Yüksel İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Nazilli'de makilik alanda yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 18:56:04. #1.14#

title