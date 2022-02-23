Son dakika haberleri: Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgiliye müebbet hapis (2)

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDI'

Ablasıyla aynı kaderi yaşayan ve erkek arkadaşının silahlı saldırısında tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Mutlu Kaya, duruşma sonunda adliye önünde açıklamada bulundu. Bu kararın katledin tüm kadın davalarında uygulanmasını isteyen Kaya, "Ablamın katili hak ettiği cezayı aldı. İnşallah Yargıtay'a gidince de onaylanır. Zaten ablam öldü gitti. Bu karar katledilen tüm kadınların davalarında uygulansın ki, kadın cinayetlerinde düşüş olsun." dedi.

Songül Kaya ise kardeşi Dilek Kaya için sağlanan adaletin tüm kadınlar için de sağlanmasını istediğini belirterek, "Büyük bir kadın dayanışması yaşadık dava sürecinde. Kadın cinayetlerinin durdurulması için her zaman ön ayak olmaya çalışacağız tüm hukukçularımızla. Tüm kadınlar olarak sokaklar demeden, meydanlar demeden haykıracağız. Umarım Dilek için sağlanan adalet tüm kadınlarımız için de sağlanacaktır. Bugün Dilek'in davası görüldü karar verildi. Lakin binlerce Dilek'in davası için mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,