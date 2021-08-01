Son dakika haberleri: Mut Belediyesi yangın bölgesinde su ve kumanya dağıttı
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Son dakika haberleri: Mut Belediyesi yangın bölgesinde su ve kumanya dağıttı

Son dakika haberleri: Mut Belediyesi yangın bölgesinde su ve kumanya dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Mut Belediyesi, Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadele eden ekiplere ve yangın mağduru vatandaşlara su ve kumanya dağıttı.

Mut Belediyesi, Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadele eden ekiplere ve yangın mağduru vatandaşlara su ve kumanya dağıttı.

Belediye Başkanı Volkan Şeker'in talimatıyla yangın bölgesine 1 kamyon su ve kumanya götürüldü. Başkan Şeker, "Tüm yurdumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Birçok bölgede orman yangınlarıyla mücadele veriyoruz. O bölgedeki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini bir nebze çözmek amacıyla gıda yüklü araçlarımızla birlikte gittik. İnşallah en kısa zamanda yangınların söndürülmesi ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini temenni ediyorum. Ormanlar bizim akciğerimiz şu an ciğerlerimiz yanıyor. Tüm halkımıza bir kez daha geçmiş olsun" dedi.

Başkan Volkan Şeker, daha sonra yangın mağduru vatandaşlara ve yangın söndürme çalışmalarına katılanlara su ve kumanya dağıttı. - MERSİN

Son dakika haberleri: Mut Belediyesi yangın bölgesinde su ve kumanya dağıttı
Son dakika haberleri: Mut Belediyesi yangın bölgesinde su ve kumanya dağıttı
Son dakika haberleri: Mut Belediyesi yangın bölgesinde su ve kumanya dağıttı
Son dakika haberleri: Mut Belediyesi yangın bölgesinde su ve kumanya dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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