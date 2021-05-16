Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / İLYAS ŞEN - Haberler | 3. Sayfa

Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yahşihan ilçesindeki Doğanlık Mahallesi 276. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Güngör'e ait müstakil evin bahçesindeki hurdalıkta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler etrafa yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma işlemlerinin ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLYAS ŞEN

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