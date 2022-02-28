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Son dakika haberleri! Mustafa Selçuk evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Mustafa Selçuk evinde ölü bulundu

Son dakika haber... Aydın'da Hüseyin Aksu ve İlhami Ortekin'in belediye başkanlıkları döneminde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Selçuk, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.

Aydın'da Hüseyin Aksu ve İlhami Ortekin'in belediye başkanlıkları döneminde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Selçuk, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.

Kendisinden bir kaç gündür haber alamayan yakınları, yalnız yaşadığı eve gittiklerinde Mustafa Selçuk'u hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Selçuk'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İlhami Ortekin, Hüseyin Aksu, Selçuk, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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