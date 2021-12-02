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Son dakika haberleri! Muradiyeli çocuklar tiyatro ile tanıştı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Haberler | Yerel

Son dakika haberler: Muradiyeli çocuklar tiyatro ile tanıştıVAN Van'ın Muradiye ilçesinde İpekyolu Belediyesi ve Muradiye Belediyesi işbirliğiyle 'Vohoo ve Arkadaşları' isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Muradiyeli çocuklar tiyatro ile tanıştı

VAN Van'ın Muradiye ilçesinde İpekyolu Belediyesi ve Muradiye Belediyesi işbirliğiyle 'Vohoo ve Arkadaşları' isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

İpekyolu Belediyesi, eğitici çocuk tiyatrosunu ilçelere taşıyarak binlerce çocuğu tiyatroyla buluşturdu. İpekyolu Belediyesi ve Muradiye Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "Vohoo ve Arkadaşları" isimli tiyatro oyununa çocuklar büyük ilgi gösterdi. İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Muradiye Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen tiyatro oyununa Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Ümit Doğal'ın yazıp yönettiği, Veysel Ete, Mehmet Özhan ve Yaşar Yayan'ın oynadığı oyunda, çocuklar hem güldü hem de bilgilendirildi.

Öte yandan ilk defa tiyatro ile tanışan çocuklar ise İpekyolu Belediyesi ve Muradiye Belediyesine teşekkür etti.

Son dakika haberleri! Muradiyeli çocuklar tiyatro ile tanıştı

Son dakika haberleri! Muradiyeli çocuklar tiyatro ile tanıştı

Son dakika haberleri! Muradiyeli çocuklar tiyatro ile tanıştı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Son Dakika Haberleri

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