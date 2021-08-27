Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7 olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7 olduğunu bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu."

MSB, bu sabah Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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