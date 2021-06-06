Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir kahraman askerimiz mayına basarak şehit oldu
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Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir kahraman askerimiz mayına basarak şehit oldu

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in, bugün Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde mayın/EYP'ye basarak yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak Kuzeyinde, 06 Haziran 2021 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız mayın/EYP'ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 06 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir kahraman askerimiz Mayın/EYP'ye basarak şehit oldu

"SAMET DÜĞÜNÜ ERKEN YAPTI"

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in (25) nişanlısının babası Hüseyin Dursun, "Temmuz ayının sonuna doğru düğün yapmayı düşünüyorduk. Ama Samet düğünü erken yaptı. Biz düğün hazırlıkları yapıyorduk ama demek ki rabbim onu daha çok seviyormuş ki yanına aldı. Kolay bir şey değil. Ben kızıma 1 saat boyunca söyleyemedim. Döndüm dolaştım, eve girdim çıktım. Tarlaya gidip geldim, söyleyemedim. Ama en sonunda söylemek zorunda kaldım. Nişanlısı haberi alınca ağlamayacağım dedi, onları sevindirmeyeceğim dedi. Ama zor bir durum. Başımız sağolsun" dedi.

Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir kahraman askerimiz mayına basarak şehit oldu
Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir kahraman askerimiz mayına basarak şehit oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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Haber Yorumları (3)
AYŞE ZORIU: BAşımız Sağolsun
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RİZA GÜLMEZ: Rabbim yerini cennet eylesin... Nasıl bir dunyada yaşıyoruz anlamış değilim.
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İSMAİL ASLAN: Mekanı cennet olsun inşallah peygambere sav komşu olur inşallah ALLAH YOLUNDA ŞEHİTLİĞİ RABBİMİZ BİZE DE NASIP ETSİN İNŞALLAH
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Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir kahraman askerimiz mayına basarak şehit oldu - Haberler
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