Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir kahraman askerimiz mayına basarak şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in, bugün Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde mayın/EYP'ye basarak yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak Kuzeyinde, 06 Haziran 2021 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız mayın/EYP'ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 06 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

"SAMET DÜĞÜNÜ ERKEN YAPTI"

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in (25) nişanlısının babası Hüseyin Dursun, "Temmuz ayının sonuna doğru düğün yapmayı düşünüyorduk. Ama Samet düğünü erken yaptı. Biz düğün hazırlıkları yapıyorduk ama demek ki rabbim onu daha çok seviyormuş ki yanına aldı. Kolay bir şey değil. Ben kızıma 1 saat boyunca söyleyemedim. Döndüm dolaştım, eve girdim çıktım. Tarlaya gidip geldim, söyleyemedim. Ama en sonunda söylemek zorunda kaldım. Nişanlısı haberi alınca ağlamayacağım dedi, onları sevindirmeyeceğim dedi. Ama zor bir durum. Başımız sağolsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz