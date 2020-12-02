Son dakika haberleri | Mobilya atölyesinde talaşların tutuşmasıyla yangın çıktı
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Son dakika haberleri | Mobilya atölyesinde talaşların tutuşmasıyla yangın çıktı

02.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:51
Son dakika haberleri | Mobilya atölyesinde talaşların tutuşmasıyla yangın çıktı

Son dakika haberler... KARABÜK'te 2 katlı mobilya atölyesinde talaşların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KARABÜK'te 2 katlı mobilya atölyesinde talaşların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde, Bağ Essan Sanayi Sitesi'ndeki 2 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Atölyedeki talaşların tutuşmasıyla yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Atölyeden çıkarak elektrik faturasını yatırmaya gittiğini belirten Ramazan Karaman, "Geldiğimde burası yanıyordu. Karanlıktan içeriye giremedim. Bir anda kafamı vurdum. Çok şükür bir sıkıntı yok. Cana bir şey olmasın da gerisi önemli değil" dedi.

Son dakika haberleri | Mobilya atölyesinde talaşların tutuşmasıyla yangın çıktı
Son dakika haberleri | Mobilya atölyesinde talaşların tutuşmasıyla yangın çıktı
Son dakika haberleri | Mobilya atölyesinde talaşların tutuşmasıyla yangın çıktı
Son dakika haberleri | Mobilya atölyesinde talaşların tutuşmasıyla yangın çıktı
Son dakika haberleri | Mobilya atölyesinde talaşların tutuşmasıyla yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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