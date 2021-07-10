Son dakika haberleri: Miss Universe 2020 kazananı Andrea Meza, Tarahumara topluluğunu ziyaret etti
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Son dakika haberleri: Miss Universe 2020 kazananı Andrea Meza, Tarahumara topluluğunu ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Christian T. C. - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kovid-19 nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Kainat Güzeli Yarışmasının (Miss Universe) kazananı Meksikalı manken Andrea Meza, Chihuahua eyaletinin Ciudad Juarez kentinde Meksika'nın yerel halkı Tarahumara topluluğu ile bir araya geldi.

Kovid-19 nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Kainat Güzeli Yarışmasının (Miss Universe) kazananı Meksikalı manken Andrea Meza, Chihuahua eyaletinin Ciudad Juarez kentinde Meksika'nın yerel halkı Tarahumara topluluğu ile bir araya geldi.

Son dakika haberleri: Miss Universe 2020 kazananı Andrea Meza, Tarahumara topluluğunu ziyaret etti
Son dakika haberleri: Miss Universe 2020 kazananı Andrea Meza, Tarahumara topluluğunu ziyaret etti
Son dakika haberleri: Miss Universe 2020 kazananı Andrea Meza, Tarahumara topluluğunu ziyaret etti
Son dakika haberleri: Miss Universe 2020 kazananı Andrea Meza, Tarahumara topluluğunu ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Christian T. C.

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