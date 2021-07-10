Son dakika haberleri: Miss Universe 2020 kazananı Andrea Meza, Tarahumara topluluğunu ziyaret etti
Son dakika haber: Kovid-19 nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Kainat Güzeli Yarışmasının (Miss Universe) kazananı Meksikalı manken Andrea Meza, Chihuahua eyaletinin Ciudad Juarez kentinde Meksika'nın yerel halkı Tarahumara topluluğu ile bir araya geldi.
Kovid-19 nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Kainat Güzeli Yarışmasının (Miss Universe) kazananı Meksikalı manken Andrea Meza, Chihuahua eyaletinin Ciudad Juarez kentinde Meksika'nın yerel halkı Tarahumara topluluğu ile bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Christian T. C.