Son dakika haberleri: Miss Universe 2020 kazananı Andrea Meza, Tarahumara topluluğunu ziyaret etti

Son dakika haber: Kovid-19 nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Kainat Güzeli Yarışmasının (Miss Universe) kazananı Meksikalı manken Andrea Meza, Chihuahua eyaletinin Ciudad Juarez kentinde Meksika'nın yerel halkı Tarahumara topluluğu ile bir araya geldi.