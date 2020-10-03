Son dakika haberleri: Mısır ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haberleri: Mısır ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

03.10.2020 06:15 | Son Güncelleme: 03.10.2020 06:18
Son dakika haberleri: Mısır ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 5 bin 956'ya, Lübnan'da 386'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 5 bin 956'ya, Lübnan'da 386'ya yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 149 kişinin enfekte olduğu, 288 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 5 bin 956'ya, vakaların 103 bin 466'ya, iyileşenlerin ise 97 bin 143'e yükseldiği aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 12 kişi daha hayatını kaybetti, 1291 yeni vaka tespit edildi ve 528 kişi iyileşti.

Son verilerle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 386'ya, vaka sayısı 42 bin 173'e yükselirken 18 bin 737 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sami Anwar Rashad Ahmed

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