Son dakika haberleri | Mısır'da yolcu otobüsü minibüse çarptı: 16 ölü, 18 yaralı

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki otoyolda yolcu otobüsünün minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Sina Yarımadası'ndaki otoyolda bir yolcu otobüsü, seyir halindeki minibüse çarptı. Kazanın görüş mesafesinin düşüren sisli havadan kaynaklandığı, olay yerine 13 ambulans sevk edildiği bildirildi. Kaza sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralıların en yakın devlet hastanesine kaldırıldığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHİRE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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