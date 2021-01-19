Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüştü.
19.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:09
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer