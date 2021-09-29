Son dakika haberleri... Mezarlık ziyaretine gittiler, ölümden döndüler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Mezarlık ziyaretine gittiler, ölümden döndüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Mezarlık ziyaretine gittiler, ölümden döndüler İçinde 5 kişilik ailenin bulunduğu araca, mezarlık çıkında başka bir araç çaptı kazada 2 kişi yaralandı Sarıyer'de içinde mezarlık ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araca, başka bir araç çarptı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Mezarlık ziyaretine gittiler, ölümden döndüler

İçinde 5 kişilik ailenin bulunduğu araca, mezarlık çıkında başka bir araç çaptı kazada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Sarıyer'de içinde mezarlık ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araca, başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Kilyos Caddesi, Kilyos Mezarlığı çıkışında meydana geldi. İddaya göre, Nimet Dağcı ailesiyle birlikte kabir ziyareti için Kilyos Mezarlığına geldi. 5 kişilik aile ziyareti tamamladıktan sonra 59 ACF 069 plakalı araca bindi. Mezarlık çıkışında Kilyos Caddesi üzerinden İlhami Acar yönetimindeki 34 DU 3637 plakalı araç, Nimet Dağcı yönetimindeki 59 ACF 069 plakalı araca hızla çarptı. Dağcı ailesi kazanın etkisiyle büyük bir şok yaşarken araç kullanılmaz hale geldi. Kazada Solmaz Dağcı ve Serkan Çelik yaralandı. İlk müdahalesini olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Mezarlık ziyaretine gittiler, ölümden döndüler

Son dakika haberleri... Mezarlık ziyaretine gittiler, ölümden döndüler

Son dakika haberleri... Mezarlık ziyaretine gittiler, ölümden döndüler

Son dakika haberleri... Mezarlık ziyaretine gittiler, ölümden döndüler
İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Antalya'da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı

Son dakika haberleri! Antalya'da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı

 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, kendilerinden şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla taradılar

13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, kendilerinden şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla taradılar

 Husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti

Husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Donald Trump Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş
Magazin Gülşen Amelia Hamlin Demet Özdemir Kerem Kamışlı
Spor Balotelli Umut Meraş Salih Uçan Mehmet Topal Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Mezarlık ziyaretine gittiler, ölümden döndüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 22:31:04. #1.17#