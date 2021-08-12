Son dakika haberleri | Mevsimlik Tarımında Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Projesi etkinliği Ordu'da yapıldı
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Son dakika haberleri | Mevsimlik Tarımında Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Projesi etkinliği Ordu'da yapıldı

Son dakika haberleri | Mevsimlik Tarımında Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Projesi etkinliği Ordu'da yapıldı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Ordu'da, Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla finanse edilen "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması" projesinin açılış etkinliği yapıldı.

Ordu'da, Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla finanse edilen "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması" projesinin açılış etkinliği yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Ordu'ya gelen heyet, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'ndeki mevsimlik tarım işçilerinin yer aldığı alanı ziyaret etti.

Heyet, burada eğitim gören çocukların sınıflarını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışma toplantısının da yapıldığı ziyarette, proje ortakları ve ilgili paydaş kurum temsilcileri ile projeye dair değerlendirme yapıldı, görüş ve öneriler ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan, AA muhabirine, proje kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanlarını oluşturduklarını belirterek, "Bu kapsamda söz konusu alanlarda çocukların başta eğitim ve sağlık olmak üzere tüm kamusal hizmetlere erişimi noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Oluşturulan alanların tüm insani koşullarda ihtiyaca cevap verecek şekilde olduğunu aktaran Demircan, söz konusu alanların elektrik ve su ihtiyaçları da yine bakanlık tarafından karşılandığını söyledi.

Bu alanlarda ulusal ve uluslararası projelerin yürütüldüğünü ifade eden Demircan, böylece hem ailelerin hem de çocukların ihtiyacı olan eğitim ve sağlık başta olmak üzere sosyal ve kültürel faaliyetleri de sunduklarını dile getirdi.

Demircan, özellikle çocukları çok mutlu gördüklerini dile getirerek, bu tablonun kendilerini de çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

ILO Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay ise, projeyi uzun yıllardır geniş bir ekiple sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Mevsimlik tarımda en çok göç alan ve göç veren şehirler olan Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa ve Düzce illerinde uygulanan proje kapsamında 12 bin çocuğa yerinde eğitim, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlandığını kaydeden Kocabay, bu konuda tüm güçleriyle seferber olduklarını belirtti.

Etkinliğe proje ortakları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ILO yetkililerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının merkezi ve yerel temsilcileri katıldı.

Son dakika haberleri | Mevsimlik Tarımında Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Projesi etkinliği Ordu'da yapıldı
Son dakika haberleri | Mevsimlik Tarımında Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Projesi etkinliği Ordu'da yapıldı
Son dakika haberleri | Mevsimlik Tarımında Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Projesi etkinliği Ordu'da yapıldı
Son dakika haberleri | Mevsimlik Tarımında Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Projesi etkinliği Ordu'da yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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