Metrobüste "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgasında bıçaklar çekildi! O anlar kamerada

İstanbul Avcılar'da metrobüs içerisinde 'kız arkadaşıma yan baktın' bahanesiyle çıkan bıçaklı kavga cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Deniz Köşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Durağı'na gelen bir metrobüste yaşanan olayda görgü tanıklarının iddiasına göre; metrobüs içerisinde iki şahıs arasında 'kız arkadaşıma yan baktın' tartışması yaşandı.

BIÇAKLA KOVALADI

Yaşanan tartışma kısa süre büyüyerek bıçaklı kavga dönüştü. Bıçaklı kavgaya karışan diğer şahsı metrobüs durduktan sonra bıçakla kovaladı. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı