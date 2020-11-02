Metrobüste "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgasında bıçaklar çekildi! O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Metrobüste "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgasında bıçaklar çekildi! O anlar kamerada

02.11.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:11

İstanbul Avcılar'da metrobüs içerisinde 'kız arkadaşıma yan baktın' bahanesiyle çıkan bıçaklı kavga cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Deniz Köşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Durağı'na gelen bir metrobüste yaşanan olayda görgü tanıklarının iddiasına göre; metrobüs içerisinde iki şahıs arasında 'kız arkadaşıma yan baktın' tartışması yaşandı.

BIÇAKLA KOVALADI

Yaşanan tartışma kısa süre büyüyerek bıçaklı kavga dönüştü. Bıçaklı kavgaya karışan diğer şahsı metrobüs durduktan sonra bıçakla kovaladı. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Metrobüste 'Kız arkadaşıma yan baktın' kavgasında bıçaklar çekildi! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Danla Bilic Türkan Şoray Şevket Çoruh Demet Özdemir
Spor Babel Falcao Fatih Terim Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Metrobüste "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgasında bıçaklar çekildi! O anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 12:10:48. #1.15#
title