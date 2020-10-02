Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi
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Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi

02.10.2020 17:43 | Son Güncelleme: 02.10.2020 19:39

Şişli'de, metro hattının havalandırma şantiyesinde, bozulan iş makinesinin tamirini yapmak için altına giren Mustafa Vurucu, bir kepçeye bağlı bulunduğu kancanın yerinden çıkması sonucu düşen iş makinesinin altında kalarak öldü.

İstanbul'un Şişli ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Kazı çalışmalarının devam ettiği Kuştepe'deki Gayrettepe'deki metro şantiyesinde kullanılan 'bobcat' denilen mini yükleyici bozuldu. Mustafa Vurucu, kancaya bağlanılarak bir kepçe yardımıyla kaldırılan mini yükleyicinin altına girerek tamir yapmaya başladı.

MİNİ YÜKLEYİCİNİN ALTINDA KALDI

Tamirat sırasında, kancanın kepçeye bağlı kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıktı. Kepçeden kurtulan mini yükleyici, altında tamirat yapan Mustafa Vurucu'nun üzerine düşerken, yanında çalışan iki kişi ise kendilerini son anda yana atarak olası bir ölümden kurtuldu. Ağır şekilde yaralanan Mustafa Vurucu, iş arkadaşları tarafından mini yükleyicinin altında çıkarıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yerin yaklaşık 30 metre aşağısından arkadaşları tarafından sedyeyle taşınarak dışarı çıkarılan Mustafa Vurucu, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vurucu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi
Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi
Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi
Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi
Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi
Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi
Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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